Mercato - PSG : Tout ce qu’il faut savoir sur le transfert de Xavi Simons

Publié le 4 juillet 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Cela faisait plusieurs mois que l’avenir de Xavi Simons était au coeur des débats. Annoncé comme l’un des grands espoirs du football, le Néerlandais arrivait au terme de son contrat avec le PSG. L’idée était alors de le prolonger afin de le conserver. Alors qu’on pensait que Xavi Simons allait signer ce nouveau contrat, il s’est finalement engagé avec le PSV Eindhoven. Un départ à propos duquel on sait aujourd’hui plus.

Chipé au FC Barcelone, Xavi Simons a donc poursuivi sa carrière du côté du PSG. Apparu à quelques reprises avec l’équipe première, le Néerlandais a montré son énorme potentiel. Ces dernières semaines, l’objectif était alors de le faire prolonger puisque son contrat arrivait à son terme. Les rumeurs étaient nombreuses concernant Xavi Simons, mais au fil du temps, la prolongation du milieu offensif semblait se préciser. Le plan était de lui offrir un nouveau contrat et de le prêter dans la foulée. Ainsi, Xavi Simons aurait notamment pu être cédé au PSV Eindhoven afin d’avoir du temps de jeu et revenir encore plus fort au PSG. Il n’en sera finalement rien. A la surprise générale, l’ancien du Barça n’a pas signé ce nouveau bail et s’est engagé directement avec le PSV jusqu’en 2027.

Delighted to sign for @PSV. Ready for the new challenge. Eendracht maakt macht! 🔴⚪ pic.twitter.com/McEqm3XXRr — Xavi Simons (@xavisimons) June 28, 2022

Une clause de rachat pour le PSG… ou pas ?

Aujourd’hui, Xavi Simons est donc un joueur du PSV Eindhoven à part entière. Pour autant, l’histoire pourrait ne pas être totalement terminée entre le Néerlandais et le PSG. En effet, dès l’officialisation du départ de Xavi Simons, il a été annoncé qu’une clause de rachat avait été négociée, moyennant 4M€. Ce dimanche, L’Equipe a d’ailleurs expliqué que des sources au PSG avaient confirmé l’existence de cette clause. Pour autant, du côté du PSV, la version n’est clairement pas la même. En effet, pour le quotidien sportif, au sein du club néerlandais, on a tenu à préciser que cette clause serait valable pour tous les clubs et pas uniquement pour le PSG.

Le rôle de Wijnaldum

Voilà donc maintenant Xavi Simons au PSV Eindhoven. Et un joueur du PSG n’est pas étranger à ce départ : Georginio Wijnaldum. Lors de ses premiers mots livrés à son nouveau club, l’ancien du FC Barcelone a dévoilé l’importance du milieu parisien dans son départ. « Gini a vraiment dit que c'est un grand club pour se développer. Il connaît également l'entraîneur et a expliqué comment il veut jouer au football. J'ai aimé la façon dont il parlait de lui », a assuré Xavi Simons, avant d’en dire un peu plus sur son départ. « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves ».

Un départ accéléré par Pochettino et Galtier ?

Et concernant ce départ de Xavi Simons, il semblerait que Mauricio Pochettino et Christophe Galtier aient également joué un rôle très important. En effet, afin de prolonger au PSG, le Néerlandais avait demandé d’avoir de la visibilité pour la saison prochaine. Or, afin l’incertitude autour du nouvel entraîneur, Galtier n’ayant pas été annoncé avant qu’il parte, Xavi Simons a donc préféré aller voir ailleurs.