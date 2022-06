Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça lâche ses vérités sur le transfert de Xavi Simons

Publié le 29 juin 2022 à 22h15 par Dan Marciano

A la surprise générale, Xavi Simons a été transféré au PSV Eindhoven. Le milieu de terrain néerlandais n'aura donc pas prolongé son contrat avec le PSG, même si le club parisien garde la main grâce à une clause de rachat. Le FC Barcelone a commenté ce transfert. L'occasion pour l'équipe catalane de revenir sur son départ en 2019.

Xavi Simons ne portera le maillot du PSG. On s'attendait à un prêt pour le milieu de terrain néerlandais, mais ce dernier a bien été transféré. Ce mardi, le PSV Eindhoven a officialisé l'arrivée du jeune joueur, sous contrat jusqu'en 2027. Toutefois, le PSG garde la main grâce à une clause de rachat. Questionné par les médias officiels, Xavi Simons a justifié son départ.

🔊 Xavi Simons, joguet trencat? Parlem amb Jordi Roura exdirector del futbol base del Barça:"Sempre vam pensar que Xavi Simons havia de seguir al Barça però quan les exigències de l'altra banda, de l'agent, són desorbitades t'has de plantar"https://t.co/ZOBVDsJyxY — Tot costa (@totcosta) June 29, 2022

Xavi Simons justifie son départ au PSV Eindhoven

« Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves » a déclaré Xavi Simons.

«Nous avons toujours pensé que Xavi Simons devait rester au Barça »