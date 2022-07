Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a tenté de se venger après l'échec Mbappé

Publié le 3 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG, Xavi Simons s'est engagé avec le PSV Eindhoven alors que tout laissait penser qu'il allait prolonger avant d'être prêté. Et avant de prendre sa décision, le milieu de terrain néerlandais aurait également pu rebondir du côté du Real Madrid qui aurait tenté sa chance ces dernières semaines.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, Xavi Simons est finalement parti alors que son contrat prenait fin. Le milieu de terrain néerlandais s'est engagé avec le PSV Eindhoven jusqu'en juin 2027. Et pourtant, il semblait acté que Xavi Simons allait prolonger au PSG avant d'être prêté en Eredivisie. Mais c'est bien définitivement qu'il quitte le club parisien. « Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant envers les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans : du fond du cœur, MERCI je vous aime !! », lançait le joueur de 19 ans sur ses réseaux sociaux, confirmant ainsi que son départ ne se faisait pas sous la forme d'un prêt, mais bien d'une opération définitive.

Après 3 merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant aux les coachs, les staffs, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel. Le @PSG_inside sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du coeur, MERCI je vous aime!! ❤️💙 pic.twitter.com/QjBRm3Yrix — Xavi Simons (@xavisimons) June 28, 2022

Le Real voulait Xavi Simons

Mais avant cela, Xavi Simons aurait pu rejoindre le Real Madrid. Selon les informations de L'EQUIPE , le club merengue est effectivement entré en contact avec l'entourage du joueur, qui était libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Cependant, le projet présenté par le Real Madrid ne l'a pas convaincu. Et pour cause, Xavi Simons aurait dans un premier temps intégré la Castilla, l'équipe B de la Casa Blanca . Son passé de joueur du FC Barcelone a également peut-être eu une influence.

Xavi Simons très heureux de son choix

Par conséquent, Xavi Simons a opté pour le PSV Eindhoven où il obtiendra un temps de jeu important. Et il ne regrette pas son choix. « Je suis très content de rejoindre le PSV. Moi et mon entourage sommes convaincus de ce choix. Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici. Je suis prêt et je veux faire mes preuves », assurait-il.

Incertitude sur une clause de rachat