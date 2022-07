Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sirigu pourrait faire capoter un transfert d’Antero Henrique

Publié le 3 juillet 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Premier gardien de l’ère QSI, Salvatore Sirigu poursuit sa carrière en Serie A, alors qu’il soufflera ses 36 bougies en janvier prochain. Parti du Genoa à la fin de son contrat il pourrait rejoindre un autre club transalpin... et surtout venir mettre des bâtons dans les roues d’Antero Henrique, qui souhaite boucler plusieurs départs du côté du Paris Saint-Germain.

Le poste de gardien de but a toujours été l’un des grands chantiers du Paris Saint-Germain, depuis l’arrivée de QSI en 2011. Ils sont nombreux à avoir défendu les cages parisiennes, mais aucun n’a véritablement réussit à laisser une trace. Ou peut-être un seul, avec Salvatore Sirigu. Arrivé dès le début du projet QSI, l’Italien a tout connu au PSG, de la consécration jusqu’à la relégation derrière un numéro 1 pas forcément meilleur, comme Kevin Trapp. Son histoire avec le PSG pourrait connaitre un nouveau petit épisode lors de ce mercato estival...

Sirigu plutôt que Rico pour la Lazio ?

D’après les informations de TMW , Salvatore Sirigu serait dans le viseur de la Lazio, qui a perdu Thomas Strakosha et Pepe Reina en seulement quelques semaines. Or, les Romains semblaient enfin disposés à rouvrir les négociations avec le PSG pour Sergio Rico, un joueur dont Antero Henrique souhaiterait absolument se débarrasser.

Rico pourrait devenir un véritable problème

L’Espagnol n’a plus de place au PSG, même s’il est revenu après un prêt de six mois à Majorque. Le problème, c’est que la Lazio semble être la seule option à l’heure actuelle pour Sergio Rico et si elle venait à tomber à l’eau, Antero Henrique se retrouverait avec un dossier sensible sur les bras. A moins que Rico ne devienne le numéro 2 du PSG derrière Gianluigi Donnarumma, puisque Keylor Navas est annoncé sur le départ.