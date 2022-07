Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette clause qui pourrait sceller l'avenir de Benzema

Publié le 3 juillet 2022 à 13h10 par Bernard Colas

Alors qu’il est entré dans sa dernière année de contrat, Karim Benzema n’a pas l’intention de quitter le Real Madrid, un sentiment partagé par le club espagnol. La prolongation de l’international français est espérée par la direction merengue, et celle-ci pourrait même être automatiquement bouclée en cas de victoire du Français au Ballon d’Or. Explication.

Libéré de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema n’a jamais été aussi impressionnant du haut de ses 34 ans. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues, l’international français est le grand artisan du doublé réalisé par son club en Liga et en Ligue des champions, faisant de lui le favori pour le prochain Ballon d’Or. À Madrid, on savoure la réussite de l’ancien joueur de l’OL, tout en pensant à son avenir.

Ballon d'Or : Cet énorme message du Real Madrid sur une victoire de Benzema https://t.co/cc8OKwMzix pic.twitter.com/YRMBJWdRVe — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Un avenir au Real Madrid pour Benzema

Fort logiquement, le Real Madrid n’entend pas se séparer prochainement de Karim Benzema. Ainsi, les Merengue songent à la prolongation de l’international français, qui apparaît même comme la priorité dans les bureaux de la direction selon AS après l’arrivée d’Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni, et les nouveaux contrats bouclés ou presque de Luka Modric, Vinicius Jr, Eder Militao et Rodrygo.

Une prolongation automatique en cas de victoire au Ballon d’Or ?