Ballon d'Or : Cet énorme message du Real Madrid sur une victoire de Benzema

Publié le 2 juillet 2022 à 17h10 par Bernard Colas

Grand favori pour le prochain Ballon d’Or, Karim Benzema séduit tout le monde du côté de Madrid, à commencer par ses coéquipiers. À l’occasion d’un entretien accordé à la presse croate, Luka Modric s’est montré dithyrambique à l’égard de l'international français et a salué son parcours impressionnant chez les Merengue.

Quatrième la saison dernière, Karim Benzema croit plus que jamais en ses chances d’aller décrocher son premier Ballon d’Or le 17 octobre prochain. L’international français sort d’une saison XXL avec le Real Madrid, apparaissant comme le grand protagoniste du doublé réalisé par son club en Liga et en Ligue des champions avec 44 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues. Chez les Merengue , on manque de qualificatifs pour évoquer les prestations de Karim Benzema, c’est notamment le cas de Luka Modric, qui ne cache pas son admiration pour son coéquipier.

« Benzema, l’un des meilleurs avec qui j'ai joué »

« Benzema est Benzema ! Un neuf et un dix en un, une synergie de talent et de puissance, de joie et d'exécution. L'un des meilleurs avec qui j'ai joué, bien sûr qu'il mérite le Ballon d'Or ! Mais Karim est un Ballon d'Or pour moi depuis longtemps. Dès les premiers entraînements à Valdebebas, j'ai senti qu'il était le meilleur joueur avec qui j'aimais jouer. Il y a des années, il a été beaucoup critiqué et, malgré cela, il n'a pas baissé les bras, il a cru en lui et a répondu par le talent, le travail et la lutte. Il a fait taire tout le monde et les a transformés en ses fans », s’enflamme Modric.

« Je ne sais pas ce qu'il doit faire de plus pour qu’il le gagne »