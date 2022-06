Foot - Real Madrid

Ballon d'Or : Au Real Madrid, la victoire de Karim Benzema ne fait plus de doute

Publié le 16 juin 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Auteur d'une saison majuscule, que ce soit sous le maillot de l'équipe de France ou du Real Madrid, Karim Benzema est annoncé comme le grand favori pour remporter le Ballon d'Or en octobre. Au sein du vestiaire merengue, sa victoire ne fait pas le moindre doute. Son coéquipier en Espagne, Federico Valverde, s'est exprimé sur ce sujet.

Quatrième la saison dernière, Karim Benzema pourrait remporter son premier Ballon d'Or le 17 octobre prochain à Paris. Champion d'Espagne, Vainqueur de la Ligue des champions, titré avec les Bleus en Ligue des nations, l'attaquant du Real Madrid a accumulé les récompenses et les trophées cette saison. L'international français est annoncé comme le grand favori. Et pour ses coéquipiers au Real Madrid, cette victoire serait entièrement méritée.

🚨🚨 ¡¡Otra ENTREVISTA EXCLUSIVA con un campeón de Europa! 🏆 🌪 "Tras la Champions, hay que dejar El Pajarito 🐦 e ir por El Halcón" 🦅 🎙✍️ Por @Juan_Castro_10 pic.twitter.com/PWJgsOBSBm — MARCA (@marca) June 16, 2022

« Je ne sais pas ce qu'il doit faire de plus pour qu’il le gagne »