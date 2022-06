Foot - Real Madrid

Benzema, Zidane, Kopa… Ces Français qui ont marqué l’histoire du Real Madrid

Publié le 13 juin 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

C’est officiel depuis ce samedi, Aurélien Tchouaméni est un nouveau joueur du Real Madrid. Au terme d’un gros duel avec le PSG, la Casa Blanca a fini par rafler la mise avec l’international français, ayant pour cela déboursé près de 100M€. Tchouaméni va donc rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti, s’ajoutant à la longue liste des Français passés par le Real Madrid. Et certains ont d’ailleurs écrit l’histoire des Merengue.

Et un nouveau Français au Real Madrid ! Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Aurélien Tchouaméni s’est engagé avec les Merengue, paraphant un contrat pour les six prochaines saisons. L’été dernier, c’était Eduardo Camavinga qui avait pris la direction de la capitale espagnole. La colonie française s’agrandit donc du côté du Real Madrid, où plusieurs tricolores se sont succédés au fil des années. D’ailleurs, dans l’histoire du club de Florentino Pérez, plusieurs Français ont laissé leur empreinte.

Karim Benzema

Parmi ces Français qui sont dans l’histoire du Real Madrid, Karim Benzema écrit encore la sienne actuellement. En 2009, KB9 était arrivé de l’OL et il avait dû se faire une place à la pointe de l’attaque, lui qui s’est retrouvé en concurrence avec Gonzalo Higuain ou encore Alvaro Morata. Mais Benzema a toujours été le meilleur et jusqu’en 2018, il a été le principal adjoint de Cristiano Ronaldo. Depuis le départ du Portugais, tout tourne autour de l’international français. Si le Real Madrid a tout raflé cette saison, c’est en grande partie grâce à Karim Benzema, qui est plus que jamais le favori pour le Ballon d’Or. Cela serait alors un nouveau trophée dans le palmarès bien étoffé du joueur de 34 ans, qui a notamment remporté 5 Ligue des Champions, 4 Liga ou encore 5 Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid.

Zinedine Zidane

Avant Karim Benzema, il y a également eu Zinedine Zidane. Et lui a marqué l’histoire du Real Madrid à la fois en tant que joueur, puis en tant qu’entraîneur. Arrivé tout d’abord de la Juventus en 2001, Zizou a fait lever les foules à de nombreuses reprises au Bernabeu. On se souvient notamment de sa mythique reprise de volée contre le Bayer Leverkusen en finale de Ligue des Champions en 2002. En 2003, Zinedine Zidane a également remporté la Liga. Par la suite, l’inoubliable numéro 5 merengue s’est reconverti comme entraîneur et sur le banc du Real Madrid, il a affolé les compteurs avec 2 Liga et surtout 3 Ligue des Champions remportées consécutivement en 2016, 2017 et 2018.

Raymond Kopa

Si l’on remonte encore plus dans l’histoire du Real Madrid, Raymond Kopa a lui aussi marqué la Casa Blanca. Après avoir explosé au Stade de Reims, l’attaquant est transféré à Madrid en 1956 et il y jouera jusqu’en 1959. Avec la Casa Blanca, en seulement 3 ans, il remporte 3 fois la Ligue des Champions et la Liga à deux reprises. Au total, il aura marqué 44 buts sous le maillot du Real Madrid.

Julien Faubert

Julien Faubert n’a lui pas marqué l’histoire du Real Madrid par ses exploits sportifs, mais pourtant, on se souvient tous de son transfert inattendu chez les Merengue. Cette opération en a surpris plus d’un an à l’époque. En janvier 2009, alors à West Ham, Faubert est alors prêté avec option d’achat au Real Madrid, où il ne jouera finalement que 2 petits matchs. Un flop qui reste encore dans les mémoires.