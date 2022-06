Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema envoie un message à Tchouaméni après son transfert

Publié le 12 juin 2022 à 11h10 par Dan Marciano

Ce samedi, le Real Madrid a officialisé le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Arrivé en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain a signé un contrat longue durée avec le club espagnol, jusqu'en 2028. En Liga, le joueur retrouvera son partenaire en équipe de France, Karim Benzema. L'avant-centre ne s'est, d'ailleurs, pas privé de lui adresser un message sur les réseaux sociaux.

Les efforts de Kylian Mbappé et du PSG n'auront pas suffi. Malgré l'intérêt du club parisien, Aurélien Tchouaméni a fait le choix de s'envoler vers l'Espagne. Auteur d'une saison majuscule sous les couleurs de l'AS Monaco, le milieu de terrain s'est engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Un transfert officialisé par le club espagnol ce samedi et validé par le vestiaire merengue . « (Luka) Modric m'a dit que Tchouaméni est un joueur qui a beaucoup de qualité. Il n'est pas trop créatif, il correspond plus à la position de Casemiro mais Luka pense que c'est un jeune homme avec beaucoup de projection » a confié Pedja Mijatovic, ancien joueur du Real Madrid.

Benzema’s approval ✅ pic.twitter.com/y2u8RSvYOI — Madrid Zone (@theMadridZone) June 11, 2022

« Vamonos »