Benzema, Tchouaméni... Accusée de racisme, la presse espagnole se fait fracasser

Publié le 27 juin 2022 à 14h15 par Arthur Montagne

C'est un bad buzz dont MARCA se serait bien passé. Et pourtant, le média madrilène s'est attiré la foudre des réseaux sociaux pour la Une de son journal ce lundi. En effet, le titre « Africa Power » entoure six jours du Real Madrid qui évoluent pourtant tous dans des sélections européennes et qui ne sont pas nés en Afrique, à l'exception d'Eduardo Camavinga, arrivé très jeune en France. Il n'en fallait pas plus pour lancer les accusations de racisme.

Ce lundi matin, en découvrant la Une de MARCA , tout le monde a eu probablement la même réaction de surprise. Et pour cause, le quotidien madrilène évoque « la nouvelle feuille de route du Real Madrid sur le marché des transferts » visiblement tournée vers l'Afrique. Ainsi, le titre « Africa Power » orne la Une du média avec une photo du Continent et six joueurs autour, à savoir Ferland Mendy, Karim Benzema, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antonio Rudiger et David Alaba, qui sont donc tous censés être africains.

Africa Power, le titre de MARCA ne passe pas