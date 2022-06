Foot - Real Madrid

Real Madrid : Les vérités de Vinicius Jr sur son clash avec Benzema

Publié le 21 juin 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Cette saison, au Real Madrid, Karim Benzema et Vinicius Jr ont formé un duo redoutable. L’entente était ainsi au rendez-vous, au contraire d’un soir d’octobre 2020 quand le Français s’était emporté contre son coéquipier. Un événement sur lequel est d’ailleurs revenu Vinicius Jr. Et il n’y aurait d’ailleurs jamais eu de problème entre les deux.

En octobre 2020, lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Borussia Mönchengladbach, une image avait fait énormément parler. On pouvait alors y voir Karim Benzema s’emporter contre Vinicius Jr, lâchant à Ferland Mendy : « Il fait ce qu'il veut. Frère, joue pas avec lui ! La vie de ma mère. Il joue contre nous ». De quoi forcément susciter un certain malaise, mais aujourd’hui, la relation est meilleure que jamais entre Benzema et Vinicius Jr.

«Il a toujours fait son possible pour m’aider»