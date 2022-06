Foot - Real Madrid

Zidane, Benzema... Les 5 légendes françaises du Real Madrid

Publié le 19 juin 2022 à 7h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le Real Madrid a récemment bouclé le transfert d’Aurélien Tchouaméni qui est donc son premier gros coup du mercato, le milieu de terrain tentera de perpétuer la tradition des joueurs français qui ont réussi au sein du club merengue. Retour sur les légendes tricolores du Real Madrid.

Raymond Kopa (1956-1959)

Pendant trois saison, l’emblématique Raymond Kopa aura brillé sous la tunique du Real Madrid en remportant trois fois d’affilée la prestigieuse Ligue des Champions (appelée à l’époque Coupe des clubs champions européens). Mais surtout, l’ancienne légende du Stade de Reims a raflé le Ballon d’Or en 1958 grâce à ses performances XXL en Espagne, et Kopa aurait donc marqué de son empreinte toute sa génération mais également l’histoire du Real Madrid.

Zinedine Zidane (2001-2006)

Comment évoquer les légendes français de l’histoire du Real Madrid sans mentionner Zinedine Zidane ? L’ancien numéro 10 a occupé tous les rôles au sein de la Casa Blanca : celui de joueur star sur sa fin de carrière en 2001 et 2006, et par la suite une longue reconversion. En effet, à partir de 2010, Zidane a enchainé les rôles de conseiller du président Florentino Pérez, puisque de directeur sportif, puis d’entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, puis d’entraîneur en charge de la Castilla (équipe réserve du Real Madrid). Et c’est en janvier 2016 qu’il accède au graal en prenant pour la première fois en charge l’équipe première, avec laquelle il a brillamment remporté trois Ligue des Champions et deux Liga.

Claude Makelele (2000-2003)

Même s’il n’aura porté les couleurs du Real Madrid que pendant trois saisons, Claude Makelele a été l’un des éléments forts du club merengue durant cette période. L’ancien milieu de terrain défensif, réputé pour son côté robuste dans l’entrejeu, a été l’un des grands artisans du succès en Ligue des Champions du Real Madrid en 2002 en finale contre le Bayer Leverkusen, et Makelele était ensuite parti briller du côté de Chelsea.

Raphaël Varane (2011-2021)

Recruté en 2011 en provenance du RC Lens pour 11M€ et alors qu’il était inconnu du grand public européen, Raphaël Varane a réussi à gravir les échelons au fil des saisons au Real Madrid. Le défenseur tricolore y a appris la rigueur du plus haut niveau, parvenant finalement à s’imposer comme un cadre du secteur défensif madrilène et de l’équipe de France. Au finale, Varane aura donc porté la tunique du Real Madrid pendant dix ans avant de filer à l’été 2021 en direction de Manchester United pour 40M€, avec un remarquable palmarès (4 Ligue des Champions, 3 Liga, 3 Sueprcoupe d’Europe, 2 Supercoupe d’Espagne, etc…).

Karim Benzema (depuis 2009)

Et enfin, difficile de passer à côté du phénomène Karim Benzema, surtout en ce moment puisque le buteur français n’a jamais été aussi redoutable de toute sa carrière. Déjà grandissime favori pour le Ballon d’Or 2022, Benzema a été ces derniers mois l’un des principaux artisans de la victoire finale en Ligue des Champions ainsi que du titre en Liga, et il a réussi à se bâtir depuis 13 ans au sein du Real Madrid l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du football français : Cinq Ligue des Champions, trois Supercoupes d’Europe, quatre Coupes du Monde des Clubs, quatre Liga, etc… La belle histoire d’amour va d’ailleurs continuer pour Benzema, dont le contrat court jusqu’en juin 2023 avec le Real Madrid.