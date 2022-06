Foot - Real Madrid

Real Madrid : Zidane prend clairement position pour Benzema et le Ballon d'or

Publié le 23 juin 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Ancien entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane est resté très proche de Karim Benzema. Dans un entretien accordé à L'Equipe ce jeudi, le technicien français a rendu hommage à l'avant-centre. Le champion du monde 1998 estime que le joueur mérite amplement de remporter le Ballon d'Or cette année, après sa saison réalisée.

Zinédine Zidane et Karim Benzema partagent de nombreux points communs. D'origine algérienne, les deux hommes ont brillé sous le maillot de l'équipe de France, mais aussi du Real Madrid. Au fil des années, ils se sont rapprochés. Une proximité, qui va au-delà d'une simple relation entraineur-joueur. Lorsque Benzema était critiqué de tous les côtés après l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Zidane a été l'un des rares à prendre, publiquement, sa défense, estimant que l'attaquant mérite d'être réintégré au sein de l'équipe de France. Finalement, Didier Deschamps a enterré la hache de guerre et décidé de rappeler l'avant-centre pour le dernier Euro. Sous le maillot des Bleus, il s'est vite montré décisif, participant à la victoire de son équipe à la dernière Ligue des Nations. Mais c'est surtout avec le Real Madrid que le joueur brille actuellement. Auteur de 44 buts, toutes compétitions confondues, Benzema a remporté le championnat espagnol, mais surtout la Ligue des champions. Agé de 34 ans, l'ancien joueur de l'OL s'avance comme le grandissime favori pour remporter le prochain Ballon d'or.

« Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu »

Ce jeudi, à l'occasion de ses 50 ans, Zinédine Zidane a accordé un entretien à L'Equipe . L'occasion pour lui d'évoquer sa relation avec Karim Benzema. « Il y a de l’affection. Karim est comme le petit frère que je n’ai pas eu. Je suis le dernier de la famille. Notre relation est allée crescendo. On a appris à se connaître quand il est arrivé à Madrid, que j’étais conseiller du président puis second de Carlo (Ancelotti). Là, on se voit un peu moins. On s’envoie des messages. Mais il sait où je suis. Je sais où il est » a-t-il déclaré. Sur Instagram, Benzema a d'ailleurs tenu à lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Karim Benzema souhaite un joyeux anniversaire à Zinedine Zidane en story Instagram. 🇫🇷✨Deux frères. 🫂 pic.twitter.com/8Iuda1c766 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 23, 2022

« Ce n’est pas seulement moi qui dis qu’il faut le lui donner, c’est la terre entière ! »