Mercato - PSG : Dembélé prêt à suivre l'exemple de Mbappé ?

Publié le 3 juillet 2022 à 9h00 par Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, Ousmane Dembélé est l’une des grosses occasions de ce mercato estival. Mais alors qu’il semblait promis au Paris Saint-Germain, le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos ont tout changé et l’ailier français pourrait désormais poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone, après d’interminables mois de polémique.

En Catalogne, on semble être passés par tous les états pour Ousmane Dembélé. Enormément critiqué depuis son arrivée, pointé du doigt pour des problèmes d’hygiène de vie, l’ailier français est soudainement devenu un talent à retenir à tout prix avec l’arrivée de Xavi, mais surtout avec la fin de son contrat approchant. Ce ne fut qu’une parenthèse, puisque Dembélé est rapidement repassé du côté obscur en refusant vraisemblablement un grand nombre d’offres de prolongation du FC Barcelone et cet hiver, son départ a été même réclamé dans les plus hautes sphères du club. « C'est une question économique, il nous a répondu sans dire oui ou non » a tout récemment annoncé le président Joan Laporta. « Nous avons une bonne relation avec le joueur et il y a une communication avec les agents. S'il accepte les conditions que nous avons présentées, il continuera, sinon, il ne le fera pas. Nous ne fixons pas de délais pour quoi que ce soit, ni pour les signatures, ni pour les leviers ou quoi que ce soit d'autre ». Et si finalement Dembélé et son entourage ont fait tout ça... pour finir par véritablement prolonger ?

Le vent a commencé à tourner...

Un peu comme Kylian Mbappé, son compatriote et ami, Ousmane Dembélé pourrait bien finir par prolonger sur le fil. C’est en tout cas ce que laissaient entendre récemment les médias espagnols et notamment la Cadena COPE , avec notamment la journaliste Helena Condis. Via les réseaux sociaux, elle a en effet annoncé dès samedi soir que Dembélé aurait des grandes chances de faire partie de l’équipe de Xavi, la saison prochaine.

Et Dembélé serait désormais pressé de prolonger !

Une tendance confirmée dans la foulée par Mundo Deportivo , qui a parlé d’un Ousmane Dembélé presque résigné à poursuivre sa carrière au FC Barcelone, visiblement sans aucune véritable option pour rebondir. Le quotidien catalan va même plus loin, en expliquant que Dembélé mettrait une certaine pression sur le FC Barcelone afin que sa prolongation se fasse au plus vite. Un véritable changement radical...

