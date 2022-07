Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Libre de tout contrat, Dembélé connait enfin son futur club

Libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alerté le PSG et plusieurs autres écuries européennes. Toutefois, le champion du monde français serait tout de même sur le point de parapher un nouveau bail avec le Barça.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait alarmé un grand nombre d'écuries européennes, dont le PSG. Après s'être offert les services de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma librement et gratuitement l'été dernier, le club de la capitale aimerait en faire de même avec le champion du monde français.

Ousmane Dembélé prolongé au Barça d'ici quelques heures ?

Alors que le contrat d'Ousmane Dembélé avec le FC Barcelone est arrivé à terme, le PSG a plus que jamais le champ libre pour s'offrir les services d'Ousmane Dembélé. Toutefois, malgré son statut de joueur libre, l'ancien attaquant du Borussia Dortmund serait sur le point de parapher un nouveau bail avec le Barça.

Xavi veut avoir Ousmane Dembélé à disposition dès la reprise