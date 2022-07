Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar dicté par Mbappé ? La réponse

Publié le 2 juillet 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar serait poussé vers la sortie par sa direction cet été. Alors que Kylian Mbappé vient de parapher un nouveau bail de trois saisons à Paris, Nasser Al-Khelaïfi aurait décidé de se débarrasser de son numéro 10 avant la prolongation du Français. Toutefois, le renouvellement de bail de Kylian Mbappé l'aurait conforté dans son choix de boucler le transfert de Neymar.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est engagé avec le PSG jusqu'au 30 juin 2027 depuis cet été. En effet, la direction parisienne et le clan du Brésilien ont négocié plusieurs options pour prolonger automatiquement leur engagement, d'abord jusqu'en 2026 il y a un an et maintenant jusqu'en 2027. Malgré tout, le séjour de Neymar au PSG pourrait ne plus durer très longtemps.

Le PSG a décidé de vendre Neymar avant la prolongation de Mbappé

Après avoir prolongé Kylian Mbappé, la direction du PSG aurait fait savoir à Neymar qu'il souhaitait l'offrir à un nouveau club lors de ce mercato estival. Et il semblerait que Nasser Al-Khelaïfi ait pris la décision de se séparer de son numéro 10 bien avant le renouvellement de contrat de Kylian Mbappé.

Le transfert de Neymar précipité par la prolongation de Mbappé ?