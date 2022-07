Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Kylian Mbappé a fait capoter l’arrivée d’Ousmane Dembélé

Publié le 2 juillet 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Annoncé avec insistance du côté du PSG ces derniers, Ousmane Dembélé fait énormément parler de lui dans la presse, lui qui est devenu agent libre le 1er juillet. En pourparlers avec le FC Barcelone pour renouveler son contrat, Dembélé ne devrait éventuellement pas signer en faveur du PSG. Et Kylian Mbappé ne serait pas étranger à cela. Explications.

Comme Lionel Messi avant lui l’été dernier au FC Barcelone, Ousmane Dembélé est officiellement agent libre. En effet, son contrat a pris fin le 30 juin dernier et le champion du monde tricolore n’a signé nulle part ailleurs. Cela fait à présent plusieurs mois que la situation contractuelle de Dembélé est un réel sujet de discussions pour les dirigeants du Barça , un temps réticent à l’idée de le prolonger. Une vente était même souhaitée durant le mercato hivernal avant qu’Ousmane Dembélé parvienne à inverser la tendance de par ses performances lors de la deuxième partie de saison.

Un intérêt toujours d’actualité pour Dembélé ?

Des telles performances qui sembleraient avoir conforté Leonardo dans sa volonté d’accueillir Ousmane Dembélé libre de tout contrat au PSG pour remplacer Angel Di Maria ou encore Kylian Mbappé. Finalement, seul Di Maria a quitté le Paris Saint-Germain libre de tout contrat lorsque Mbappé a prolongé son engagement contractuel jusqu’en 2025 avec le PSG. Le départ de Leonardo aurait refroidi la signature de Dembélé, lui qui a été remplacé par Luis Campos. Le conseiller football du PSG ne cultiverait pas le désir d’accueillir le champion du monde au Paris Saint-Germain d’après Le Parisien contrairement à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui selon Foot Mercato et SPORT ne serait clairement pas contre cette éventualité. D’autant plus que Neymar pourrait plier bagage avant la clôture du mercato.

Le PSG plus dans le coup depuis le début de l’ère Campos

Cependant, la tendance ne semble plus être à une arrivée d’Ousmane Dembélé. Vendredi, le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs affirmait que le PSG se serait bel et bien renseigné pour une venue d’Ousmane Dembélé, mais que depuis la nomination de Luis Campos, l’intérêt parisien aurait forcément diminué.

El Barça confía en que Dembélé acceda a quedarse. Ven al jugador con ganas de seguir con Xavi aunque la oferta que le hicieron era un 40% inferior a lo que ganaba antes. De hecho, es lo mismo que cobra Ansu. Creen que se le cayó lo del PSG al renovar Mbappé. — Fernando Polo (@ffpolo) July 2, 2022

La prolongation de Mbappé aurait mis fin aux espoirs de Dembélé