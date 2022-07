Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La raison qui pousse Neymar à envisager un transfert

Publié le 2 juillet 2022 à 20h15 par Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027 après l’activation automatique d’une récente option, Neymar pourrait quitter le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’il souhaiterait, avec la Coupe du monde au Qatar qui pourrait être une motivation en plus, alors qu’il s’est fait voler la place de star du PSG par Kylian Mbappé, son jeune coéquipier.

La situation de Neymar a été fragilisée par la récente prolongation de Kylian Mbappé. Désormais, ce n’est plus lui la star sur laquelle le Paris Saint-Germain souhaite tout miser... et ça ne lui fait pas vraiment plaisir. Les différents avertissements lancés par Nasser Al-Khelaïfi l’auraient irrité et de plus en plus de sources françaises comme étrangères parlent d’une volonté de quitter le PSG.

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar dicté par Mbappé ? La réponse https://t.co/kSnq3qyrI1 pic.twitter.com/kZO17fYuqm — le10sport (@le10sport) July 2, 2022

Neymar veut arriver à la Coupe du monde comme une star

Une tendance confirmée ce samedi par La Gazzetta dello Sport , qui assure que la présence d’une Coupe du monde à l’automne prochain pourrait faire la différence. Star du Brésil, Neymar aurait l’intention d’arriver à ce rendez-vous en étant également la star de son club, ce qui n’est pas le cas au PSG.

Le calme plait sur le mercato