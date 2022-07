Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Galtier fait une première demande à Campos pour le mercato

Publié le 5 juillet 2022 à 15h15 par Dan Marciano

Le PSG a organisé une conférence de presse, ce mardi, pour présenter Christophe Galtier. Le technicien français a été questionné sur son arrivée dans la capitale, mais aussi sur sa relation avec Luis Campos. Il compte bien travailler main dans la main avec son supérieur sur le recrutement, mais espère bien avoir son mot à dire sur les dossiers en cours.

C'était attendu, c'est désormais officiel ! Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Il succède à Mauricio Pochettino, remercié juste avant la conférence de presse. Ancien coach de l'OGC Nice et de l'ASSE, le technicien a accepté de relever le défi parisien. Galtier a été convaincu par Luis Campos, son ancien dirigeant au LOSC. Présenté à la presse, le nouvel homme fort du PSG s'est exprimé sur sa relation avec le Portugais.

Christophe Galtier nommé nouvel entraîneur du @PSG_insideLe technicien français s’est engagé sur un contrat de deux saisons, jusqu’au 30 juin 2024. ❤️💙https://t.co/Ochvsfo7IQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

«L'effectif doit être réduit»

« On est en relation permanente avec Luis Campos. Il sait ce que j'attends de mon équipe. Avant de partir sur le recrutement, on a échangé avec Luis et le président sur le système. Est-ce que Luis fait le recrutement ? Oui. Mais depuis trois ans, on a fait des mercatos ensemble mais aucun joueur ne vient sans mon accord, c'est très clair (...) Je suis un entraîneur qui aime voir ses joueurs travailler. Et il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif » a confié Galtier devant les médias.

« Quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a mon intervention »