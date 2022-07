Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le club lâche une grande annonce, l'avenir de Mandanda est scellé

Publié le 6 juillet 2022 à 8h45 par Dan Marciano

Comme annoncé par le10Sport.com, Steve Mandanda devrait prendre la direction de Rennes ce mardi afin de s'engager avec le club breton. Désireux d'obtenir du temps de jeu en Ligue 1, le portier de 37 ans a décidé de quitter l'OM après avoir eu une discussion avec ses dirigeants. Le club a pris la parole pour confirmer le départ imminent du gardien français.

Président de l'OM, Pablo Longoria a profité de la présentation d'Igor Tudor pour évoquer plusieurs sujets, notamment l'avenir de Steve Mandanda. Agé de 37 ans, le gardien refuse de vivre une nouvelle saison dans l'ombre de Pau Lopez. « Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence entre deux bons portiers. On a eu des conversations sincères » a annoncé Pablo Longoria. Malgré son amour pour l'OM, Mandanda est contraint de s'exiler afin de retrouver du temps de jeu.

L'OM confirme le départ imminent de Mandanda

Courtisé par plusieurs clubs en Ligue 1, Mandanda a décidé de rejoindre Rennes comme l'a confirmé le 10Sport.com. Le portier aurait déjà donné son accord au club breton. Contacté par RMC Sport , le club confirme le transfert imminent de son gardien, précisant qu'il « respectait le choix de Mandanda ». Les deux parties règleraient les ultimes détails financiers avant de boucler cette opération.

Un départ libre à Rennes ?

Selon le média, Pablo Longoria aurait décidé de laisser partir libre Steve Mandanda, pour services rendus. Autrement dit, Rennes ne versera aucune indemnité de transfert dans ce dossier. Ce mardi, le portier aurait prévu de se rendre en Bretagne afin de finaliser ce transfert. Une page se tourne à l'OM.