Transferts - OM : Mandanda a tranché pour son prochain club, Longoria doit donner son feu vert

Publié le 5 juillet 2022 à 19h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 5 juillet 2022 à 19h16

Steve Mandanda semblait être promis à l’OGC Nice, comme le10sport.com vous l’a révélé. Néanmoins, le changement d’entraîneur chez les Aiglons et le refus de Lucien Favre de reprendre en main ce dossier a poussé Mandanda à revoir ses plans. Le gardien de l’OM devrait toujours quitter le club phocéen, mais devrait rejoindre le Stade Rennais avec qui ça chauffe en coulisse.

Le feuilleton Steve Mandanda aura connu son lot de rebondissements. N’ayant pas disposé d’une place de titulaire indiscutable tout au long de la saison à l’OM où il a souffert de sa situation et de la mise en avant de Pau Lopez par Jorge Sampaoli, Mandanda souhaitait rebondir, refusant d’être qu’une simple doublure jusqu’à la fin de sa carrière. Le10sport.com vous révélait le 28 juin que la décision finale de Mandanda allait se jouer entre l’OM et l’OGC Nice, la volonté première du champion du monde ayant un temps été de rester dans le sud de la France.

Rennes a inversé la tendance dès lors que Favre n’a pas repris le dossier Mandanda en main à Nice

Néanmoins, comme le10sport.com vous l’a souligné ce mardi 5 juillet, la tendance a drastiquement changé dans le feuilleton Steve Mandanda. Nommé successeur de Christophe Galtier à l’OGC Nice, Lucien Favre n’a pas donné suite au dossier Mandanda, forçant le gardien de l’OM à prendre en considération l’option Rennes qu’il avait un temps écarté, toujours selon nos informations. Le discours tenu par les décideurs du Stade Rennais a d’ailleurs fait son effet sur le gardien de l’OM et ce mardi midi, le fait de signer en faveur de Rennes était une véritable possibilité pour Mandanda.

Mandanda a donné son aval à Rennes, un voyage en Bretagne prévu pour mercredi ?