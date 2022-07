Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Milik, Mandanda... Longoria dévoile tous ses plans pour le mercato

Publié le 5 juillet 2022 à 14h00 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de remplacer Jorge Sampaoli par Igor Tudor, Pablo Longoria a déjà tout prévu pour le mercato estival. Présent en conférence de presse ce mardi, le président de l'OM a lâché toutes ses vérités sur le recrutement estival, se penchant notamment sur les cas de Steve Mandanda, d'Arkadiusz Milik et d'Alvaro Gonzalez.

Ce mardi, Pablo Longoria a présenté Igor Tudor en conférence de presse. L'occasion pour le président de l'OM de se prononcer sur leurs plans pour le mercato, en commençant par le cas de Steve Mandanda, qui aurait donné son accord au Stade Rennais selon L'Equipe . « Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence. On a eu des conversations sincères » , a confié Pablo Longoria, le patron de l'OM, avant de se livrer sur l'avenir d'Arkadiusz Milik, puis d'Alvaro Gonzalez.

« Arkadiusz Milik ? Il est en fin de contrat en juin 2025. Comme avec tout changement de coach, les joueurs doivent gagner sa confiance. Il y a beaucoup de choses qui changent. Pour Alvaro (Gonzalez), la situation est la même. On continuera sur la même logique » , a précisé Pablo Longoria dans des propos rapportés par RMC Sport . Comme l'a expliqué le président de l'OM, il change sa stratégie de recrutement avec le départ de Jorge Sampaoli et l'arrivée d'Igor Tudor.

« Un changement de stratégie pour le mercato ? La stratégie va être revue. L'obligation du club est de donner un effectif adapté au coach. On connaît les valeurs qu'on veut mettre dans l'effectif. La planification change par rapport à celle qu'on avait avec Sampaoli. On a déjà commencé à travailler » , a déclaré Pablo Longoria, avant de lâcher davantage de détails.

