Mercato - OM : Le clan Luis Henrique vend la mèche pour son avenir

Un temps proche du Torino, Luis Henrique pourrait finalement s'envoler vers le Brésil, son pays natal. Comme l'a confirmé le père du joueur, il est proche d'un accord avec Flamengo. Désormais, l'attaquant, qui a déjà donné son accord, attendrait le feu vert de l'OM. Le club marseillais voudrait encore négocier avec la formation brésilienne.

Le changement d'entraîneur à l'OM ne devrait pas avoir d'influence sur l'avenir de Luis Henrique. En manque de temps de jeu sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'attaquant brésilien va quitter le club marseillais cet été. Un temps proche du Torino, le joueur devrait finalement rebondir dans son pays natal comme l'a confirmé son père ces dernières heures.

Áudio do pai de Luís Henrique, que está perto do Flamengo:“A notícia procede. Está perto de fechar. Entre o jogador e o Flamengo, tudo certo. Se ele estourar no Flamengo, ele para no Barcelona, no Real, na Seleção. Aqui no Brasil, não tem igual ao Flamengo.”🎥 @venecasagrande pic.twitter.com/t4YZMYLO5D