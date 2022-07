Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche ses vérités sur le transfert de Mandanda

Publié le 5 juillet 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

Désireux de jouer régulièrement en 2022-2023, Steve Mandanda pourrait filer vers le Stade Rennais cet été. En effet, le gardien de 37 ans aurait donné son aval pour être transféré au sein du club breton. Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria - le président de l'OM - s'est livré sur la situation de Steve Mandanda.

Barré par la concurrence de Pau Lopez à l'OM, Steve Mandanda pourrait prendre le large cet été pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Interrogé sur le sujet, Pablo Longoria a fait passer un message clair. « Depuis le premier jour, je dis que c'est un joueur qu'il faut respecter. C'est une légende du club. On a discuté. On doit prendre une décision en commun. Il y a beaucoup de respect entre nous » , a confié le président de l'OM dernièrement en conférence de presse.

«On a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club»

Selon les informations de L'Equipe , Steve Mandanda aurait finalement décidé de quitter l'OM cet été. En effet, le gardien de 37 ans aurait donné son accord verbal au Stade Rennais pour un transfert. Mais qu'en pense Pablo Longoria d'un départ de Steve Mandanda ? Questionné en conférence de presse ce mardi, le président de l'OM a répondu.

«Le modèle sera le même que l'année dernière, avec une concurrence entre deux bons portiers»