Mercato - PSG : Un transfert d'Antero Henrique prend forme

Publié le 5 juillet 2022 à 10h45 par Quentin Guiton

Victime de la nouvelle politique du PSG, Leandro Paredes est clairement poussé vers la sortie. Luis Campos aurait même déjà envoyé des émissaires en Italie pour discuter d’un possible transfert à la Juventus. Et le joueur de son côté aurait donné son feu vert.

Le PSG a annoncé du changement, et du changement, il y en a ! Même si les signatures se font attendre, le club de la capitale a déjà enregistré la venue du crack portugais Vitinha en provenance du FC Porto dans un transfert avoisinant les 41M€. Toujours au milieu, le PSG prospecte du côté de Lille et serait même proche de recruter un autre Lusitanien en la personne de Renato Sanches.

Paredes victime du recrutement

Forcément, ces arrivées au milieu vont inévitablement entrainer des départs. Si Ander Herrera et Idrissa Gueye sont poussés vers la sortie, le premier qui pourrait plier bagage n’est autre que Leandro Paredes. L’Argentin de 28 ans n’a jamais pleinement convaincu au PSG, à l’image de sa dernière saison durant laquelle il n’a été titulaire qu’à 15 reprises. Du coup, Luis Campos n’aurait pas perdu de temps et aurait envoyé des émissaires de l’autre côté des Alpes afin de discuter d’un transfert avec la Juventus. Un transfert qui pourrait en fait être un échange avec Moise Kean.

La Juventus, Paredes emballé par l’idée !

Et aujourd’hui, Alfredo Pedullà dévoile que Leandro Paredes aurait validé ce transfert vers la Juventus ! L’international argentin pourrait donc accompagner son compatriote et ami Angel Di Maria dans le Piémont. Néanmoins, il faudra patienter, car les priorités côté bianconeri se nommeraient De Ligt et Zaniolo.