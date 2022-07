Foot - Mercato

Mercato : Vers un incroyable bras de fer pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Publié le 5 juillet 2022 à 8h30 par Pierrick Levallet

Seulement un an après son retour, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages. L’attaquant de 37 ans aurait réclamé son départ auprès de Manchester United. Mais les Red Devils seraient pour le moment opposés à un transfert du Portugais. De ce fait, Cristiano Ronaldo pourrait être amené à forcer son départ cet été, mais il pourrait encourir de lourdes sanctions.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo avait fait son retour à Manchester United. Mais après seulement une saison, le Portugais pourrait déjà faire ses valises. L’attaquant de 37 ans souhaiterait jouer la Ligue des champions, compétition que les Red Devils ne disputeront pas lors du prochain exercice. De ce fait, le quintuple Ballon d’Or aurait réclamé son départ selon certains échos. Toutefois, Manchester United serait fermement opposé à un transfert de sa star cet été. Le joueur pourrait par conséquent forcer une sortie lors de ce mercato estival.

Une rupture de contrat envisagée pour Cristiano Ronaldo ?

Comme l’explique Mundo Deportivo , Cristiano Ronaldo pourrait choisir de résilier son contrat avec Manchester United afin de partir cet été. Mais cette décision pourrait le priver du début de saison. En effet, le Portugais est encore dans la « période protégée » étant donné qu’elle dure les trois premières années d’un contrat pour un joueur de plus de 28 ans et que Cristiano Ronaldo ne vient de remplir que la première année de son bail.

Quatre à six mois de suspension

Si l’attaquant de 37 ans venait à rompre son contrat maintenant avec Manchester United, il pourrait encourir entre quatre et six mois de suspension. Cristiano Ronaldo pourrait ne pas jouer pour son nouveau club avant novembre et pourrait ainsi être privé de la phase de poule de la Ligue des champions. En revanche, le quintuple Ballon d’Or ne devrait pas être privé de la Coupe du monde au Qatar, bien qu’il arriverait avec un grand manque de compétition dans les jambes.

Manchester United pourrait le pousser vers la sortie