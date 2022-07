Foot - Mercato

Transferts : Cristiano Ronaldo prend un stop sur le mercato

Publié le 4 juillet 2022 à 23h30 par Thomas Bourseau

Bien que Manchester United ne soit pas totalement friand de cette éventualité, Cristiano Ronaldo aurait la ferme intention de plier bagage et de se lancer un nouveau challenge en Ligue des champions ailleurs. Et alors que l’option Chelsea revient avec insistance ces dernières heures dans la presse, les plans du club entraîné par Tuchel seraient différents.

Cristiano Ronaldo sur le départ ? C’est en effet la direction que ce feuilleton est en train de prendre. Le 2 mai dernier, soit la date du dernier match de Manchester United pour la saison à Old Trafford pour la réception de Brentford, Ronaldo avait fait un tour du stade pour saluer les supporters mancuniens qui étaient venus nombreux. Des adieux ? L’ancien entraîneur intérimaire de Manchester United, en la personne de Ralf Rangnick, avait tenu à mettre fin à toute rumeur de départ. « Des adieux de Cristiano Ronaldo aux supporters ? Je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des adieux. Il a encore une année de contrat et pour autant que je sache, il sera encore là la saison prochaine ».

Cristiano Ronaldo compte bien quitter Manchester

De son propre chef, Cristiano Ronaldo avait lui-même fait part, en juin dernier, de sa volonté de « remporter des titres » avec Manchester United lors du prochain exercice qui sera son dernier en tant que joueur des Red Devils à moins que son contrat courant jusqu’en juin 2023 soit prolongé entre temps. Cependant, la presse britannique est unanime sur le fait que Cristiano Ronaldo compterait bien plier bagage d’ici la clôture du mercato estival.

Mercato : Neymar et Ronaldo sont attendus par une star de Tuchel https://t.co/ncwUcViYDY pic.twitter.com/uTRgSWf0k5 — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Ronaldo pense au PSG, au Bayern et… à Chelsea

S’engager en faveur du Bayern Munich pour potentiellement remporter un titre de champion dans un nouveau championnat, signer en faveur du PSG pour accomplir le même objectif et d’évoluer aux côtés de son rival éternel Lionel Messi ou bien rester en Premier League en rejoignant le champion d’Europe 2021, toutes ces options sont prises en considération par Cristiano Ronaldo selon The Independent.

Cristiano Ronaldo n’est pas la priorité de Chelsea qui se concentre sur Sterling et Raphinha