Mercato : Neymar et Ronaldo sont attendus par une star de Tuchel

Publié le 4 juillet 2022 à 22h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 4 juillet 2022 à 22h18

Ne faisant plus l’unanimité au PSG, Neymar ne ferrait pas d’un mauvais oeil un départ pour la Premier League d’après diverses sources où Thiago Silva l’attend à Chelsea. Proposé aux Blues, Cristiano Ronaldo pourrait lui aussi mettre le feu au mercato. Star de Thomas Tuchel, Mason Mount a commenté la nouvelle ère dans laquelle Chelsea se trouve.

Chelsea semble être bien parti pour mettre le feu au marché des transferts. Avec l’arrivée de Todd Boehly, nouveau co-propriétaire de Chelsea, rêver plus grand ne semble pas se limiter au PSG. En effet, ces derniers temps, il est question d’un bon nombre de discussions en coulisse pour boucler les transferts de Raphinha ou encore de Raheem Sterling à Chelsea.

Neymar et Ronaldo proposés à Chelsea

Et il semblerait que Neymar et Cristiano Ronaldo soient eux aussi attendus à Chelsea. Poussé vers la sortie par la direction du PSG, Neymar ne serait pas contre une arrivée en Premier League selon The Evening Standard . Et Thiago Silva l’a d’ailleurs interpellé dernièrement pour qu’il le rejoigne chez les Blues . Pour ce qui est de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d’or aurait des envies d’ailleurs après une saison compliquée avec Manchester United et aurait été proposé à Chelsea par le biais d’intermédiaires.

« C'est une nouvelle ère, donc nous sommes tous très excités »