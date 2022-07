Foot - Mercato

Mercato : Manchester United pose une condition pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 4 juillet 2022 à 18h30 par Thomas Bourseau

Malgré une déclaration remontant au 3 juin dernier par le biais de laquelle il faisait savoir qu’il comptait remporter des trophées la saison prochaine à Manchester United, Cristiano Ronaldo souhaiterait à présent quitter les Red Devils. De leur côté, les dirigeants mancuniens ne seraient pas totalement opposés à une telle éventualité. À condition que ce transfert ne soit pas bénéfique à un club de Premier League.

Une saison et puis s’en va ? À la toute fin du mercato estival de 2021, Cristiano Ronaldo pliait bagage et décidait de quitter la Juventus afin de faire son grand retour à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid. Bien qu’il ait pour sa part répondu aux attentes en empilant les buts au fil de la saison, le collectif a été déploré par les observateurs et les résultats n’ont pas suivi. Aucun trophée et pas de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. De quoi pousser Cristiano Ronaldo à aller voir ailleurs cet été ?

Absent de la reprise de l’entraînement, Cristiano Ronaldo veut quitter Manchester United

Ce lundi, Cristiano Ronaldo était aux abonnés absents pour la reprise de l’entraînement de Manchester United pour des raisons personnelles comme la presse anglaise et The Athletic l’a affirmé ces dernières heures. Cependant, le média confirme la volonté de Ronaldo de quitter Manchester United et des discussions entre son agent Jorge Mendes et le co-propriétaire de Chelsea en la personne de Todd Boehly concernant un éventuel transfert de Cristiano Ronaldo à Stamford Bridge.

Chelsea sur les rangs, mais Thomas Tuchel aura le dernier mot pour le transfert

Toujours selon les informations de The Athletic, Thomas Tuchel tiendrait en très haute estime Cristiano Ronaldo. Et bien que la direction de Chelsea se tiendrait prête à lancer une éventuelle offensive auprès de Manchester United pour racheter la dernière année du contrat du Portugais, l’entraîneur de Chelsea aimerait avoir des discussions avec Ronaldo en amont sur sa potentielle inclusion dans le système de jeu mis en place par Tuchel à Chelsea avant de donner ou non le feu vert à sa hiérarchie.

Chelsea are considering a move for Cristiano Ronaldo amid the forward informing #MUFC he wants to leave the club this summer if a suitable offer arrives, The Athletic understands.More from @David_Ornstein pic.twitter.com/zxo91vcS2A — The Athletic UK (@TheAthleticUK) July 4, 2022

Manchester United prêt à laisser filer Ronaldo, mais pas chez un concurrent anglais