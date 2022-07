Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tudor a déjà réclamé deux transferts à Longoria

Publié le 4 juillet 2022 à 21h30 par Axel Cornic

Nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille et successeur de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a signé un contrat de deux ans ce lundi. Le Croate ne semble pas vouloir perdre de temps, puisque la Ligue 1 commence dans un peu plus d’un mois et il reste encore beaucoup de choses à faire sur le mercato, afin de renforcer l’effectif de l’OM. Ça tombe bien, Tudor aurait déjà deux noms en tête !

C’est officiel depuis ce lundi, l’Olympique de Marseille a un nouvel entraineur et il s’appelle Igor Tudor. Libre depuis son départ de l’Hellas Verona en mai dernier, le technicien de 44 ans a signé un contrat de deux ans et a déjà été accueilli par le propriétaire de l’OM. « Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club » a expliqué Franck McCourt, dans un communiqué publié sur le site officiel de l’OM. « Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur ». C’est un grand défi qui attend le Croate, qui disputera la Ligue des Champions pour la première fois de sa vie, en tant qu’entraineur principal.

Mercato - Officiel : L’OM tient le remplaçant de Sampaoli et s'enflamme pour sa trouvaille https://t.co/a7EZUIp7UV pic.twitter.com/s0doA56GsJ — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Igor Tudor veut Dries Mertens

En Italie, on assure qu’Igor Tudor aurait déjà glissé quelques noms à Pablo Longoria et à Javier Ribalta, pour renforcer l’effectif de l’OM en vue de cette participation à la Ligue des Champions. Le profil recherché est clair, puisque le nouvel entraineur marseillais souhaiterait avoir sous ses ordres des joueurs d’expérience. A en croire les informations de l’ ANSA , cela serait notamment le cas de Dries Mertens, qui est libre depuis la fin de son contrat avec le Napoli. Le Belge connait bien Arkadiusz Milik et a l’avantage de pouvoir évoluer sur tout le front de l’attaque.

Et Matias Vecino

Un autre joueur en fin de contrat pisté par Igor Tudor pourrait débarquer au milieu de terrain. Toujours selon l’agence de presse italienne, le nouvel entraineur de l’OM en pincerait également pour Matias Vecino, qui n’a pas prolongé avec l’Inter. L’Uruguayen était déjà piste par Jorge Sampaoli et semble avoir le profil parfait pour le style de jeu dynamique prôné par Tudor. Il devrait vraisemblablement venir occuper la place laissée libre par Boubacar Kamara, qui a décidé de quitter son club formateur pour se lancer une nouvelle aventure avec Aston Villa.

Tudor prêt à se servir dans son ancien club ?

A ces deux joueurs on pourrait rajouter quelques-uns des anciens éléments d’Igor Tudor à l’Hellas Verona, qu’il a placé à une neuvième place de Serie A assez surprenante. En Italie, on parle surtout d’un Giovanni Simeone qui a réalisé la meilleure saison de sa carrière sous les ordres de Tudor et qui a déjà intéressé l’OM par le passé. Au milieu, on parle plutôt d’Adrien Tameze, qui a déjà évolué sous les couleurs de l’OGC Nice et de Valenciennes et qui semble très lié à Tudor. Viennent ensuite quelques suggestions comme le jeune Ivan Ilić, que l’Hellas Verona ne semble toutefois pas vouloir lâcher pour le moment.