Transferts - PSG : Snobé par Luis Campos, Cristiano Ronaldo fait des efforts pour le PSG

Publié le 4 juillet 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo aimerait changer d’air et rejoindre une équipe compétitive et en lice pour remporter la Ligue des champions la saison prochaine. De quoi donner une idée précise au Portugais concernant un transfert au PSG et ce, bien que le conseiller football Luis Campos ait d’autres projets que Ronaldo sur le marché.

Lors du dernier match de la saison à Old Trafford face à Brentford, Cristiano Ronaldo avait pris le soin de longuement saluer les supporters des Red Devils présents dans les travées du mythique stade de Manchester United. Un signal fort envoyé par le Portugais pour son avenir et laissant la porte ouverte à un départ ? L’ancien entraîneur par intérim Ralf Rangnick avait nié une telle éventualité. Cependant, ces dernières heures, l’avenir de Ronaldo semble s’écrire loin de Manchester United et plutôt du côté de Chelsea ou encore du Bayern Munich.

Campos ne veut pas de Ronaldo, mais la star de United songerait au PSG

Et si Cristiano Ronaldo forçait la main de Luis Campos ? Comme Fabrizio Romano l’a fait savoir ces dernières heures, le comité de direction du PSG et donc le conseiller football du club de la capitale ne se seraient pas penchés sur la situation de Ronaldo, désireux de quitter Manchester United. Néanmoins, à en croire The Independent, Cristiano Ronaldo ferait du PSG l’une de ses destinations préférentielles, à l’instar de Chelsea et du Bayern Munich.

Cristiano Ronaldo ready to take considerable pay cut to secure Manchester United exit Latest from @MiguelDelaneyhttps://t.co/1jB2ucy5C9 #mufc — Indy Football (@IndyFootball) July 4, 2022

Ronaldo prêt à drastiquement baisser son salaire pour le PSG, Chelsea ou le Bayern ?