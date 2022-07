Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a choisi son nouveau club

Publié le 4 juillet 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Contrarié par la qualification manquée en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo aurait l’intention de quitter Manchester United, un an après son retour. Les pistes ne sont toutefois pas très nombreuses pour la légende portugaise, qui pourrait bien se laisser tenter par une nouvelle aventure en Premier League avec Chelsea.

Il y à peine un an, Cristiano Ronaldo sentait le vent tourner à la Juventus et décidait de changer de club, à un an de la fin de son contrat. Le pari n’a toutefois pas payé. De retour à Manchester United, le Portugais s’est toujours montré aussi impressionnant individuellement, mais son équipe a sombré et n’a pas pu accrocher une qualification en Ligue des Champions. Peut-être un détail pour vous, mais pour Cristiano Ronaldo ça veut dire beaucoup...

Transferts - PSG : Les plans de Campos sur le mercato plombés par Cristiano Ronaldo ? https://t.co/I1jqrpXltR pic.twitter.com/mWnPnEFMNp — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

Luis Campos ferme la porte du PSG

Voilà plusieurs semaines que la presse britannique parle des envies de départ du quintuple Ballon d’Or, qui aurait toutefois été éconduit par Luis Campos et le Paris Saint-Germain. Avec Neymar sur les bras, les Parisiens ont un gros dossier à résoudre avant de pouvoir penser à Cristiano Ronaldo, qui pourrait finalement finir par rester en Premier League.

Chelsea, une destination appréciée par Cristiano Ronaldo