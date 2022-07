Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour ce transfert ?

Publié le 5 juillet 2022 à 9h45 par Quentin Guiton

Pour renforcer son attaque, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca, l’attaquant de Sassuolo. Un accord semblait même avoir été bouclé autour des 50M€ avec les Neroverdi. Mais finalement, aucun terrain n'entente n’aurait encore été trouvé entre les deux formations…

Beaucoup de noms, mais pas beaucoup de signatures. Après une nouvelle saison frustrante, le PSG a décidé de tout changer. On s’attendait donc à voir un été mouvementé pour le club de la capitale, dans le sens des arrivées comme des départs. Et ça a commencé avec la prolongation de Kylian Mbappé. Dès lors, la politique était claire : terminé les cibles « marketing », les gros noms, cap désormais sur des profils jeunes et à fort potentiel.

Une signature et c’est tout !

Dans ce sens-là, le PSG a acté la signature de la pépite portugaise du FC Porto Vitinha pour la somme de 41M€. Mais depuis plus rien ! Renato Sanches (Lille) et Milan Škriniar (Inter) sont annoncés très proches d’une signature, pourtant toujours rien d’officiel. Et ce constat est le même avec le dossier Gianluca Scamacca. Le buteur de 23 ans sort d’une saison canon avec Sassuolo en Serie A avec 16 buts à la clé, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection italienne. Un profil directement coché par le PSG pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Un accord semblait même avoir été trouvé hier avec les Neroverdi à la hauteur de 50M€ selon Le Parisien .

Scamacca au PSG, ça bloque

Mais ce mardi, Gianluca Di Marzio nous apprend qu’il n’y a toujours rien de signé entre le PSG et Sassuolo ! Pire, selon lui, pas de rapprochement entre les deux parties, bien qu’un contact soit toujours permanent afin de se rapprocher d’un accord. Néanmoins, Di Marzio ajoute que Sassuolo se penche sur Kristian Thorstvedt, l’attaquant de Genk (7 buts). Peut-être une bonne nouvelle pour le PSG…