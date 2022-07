Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, un nouveau feuilleton va débuter à Paris

5 juillet 2022

Cet été, le PSG cherchera à vendre afin d'équilibrer son effectif et alléger sa masse salariale. Dans cette optique, de nombreux joueurs sont concernés par la vague de départs attendus, à commencer par Mauro Icardi. L'attaquant argentin aurait des touches en Serie A, notamment avec Monza. Mais le promu compte bien faire traîner ce dossier.

Cet été, ça va bouger du côté du PSG. Et pour cause, le club de la capitale entend se renforcer et a déjà commencé son mercato avec le transfert de Vitinha. D'autres joueurs sont attendus à l'image de Milan Skriniar, Gianluca Scamacca ou encore Renato Sanches. Cependant, le PSG sera essentiellement attentif aux ventes au sein de son pléthorique effectif. Dans cette optique, de nombreux parisiens seront poussés au départ, à l'image de Mauro Icardi dont le contrat court jusqu'en juin 2024.

Monza attend le dernier moment pour Icardi

Très loin du niveau qui était le sien à l'Inter Milan ou lors de ses premiers mois au PSG, Mauro Icardi sera de nouveau poussé au départ cet été et il conserve une belle cote en Italie. Ainsi, Monza, tout juste promu en Serie A pour la première fois de son histoire, rêverait de l'attirer pour en faire son buteur titulaire. Et selon les informations de L'EQUIPE , le duo Berlusconi-Galliani, qui mène ce projet ambitieux, a une idée bien précise, à savoir attendre la fin du mercato pour passer à l'action et ainsi obtenir un prêt de Mauro Icardi avec prise en charge d'une partie de son salaire par le PSG. Il faut dire que dans les dernières heures du marché des transferts, Monza sera en position de force dans les négociations. A condition que Mauro Icardi n'est pas trouvé une autre porte de sortie d'ici-là.

Le PSG n'est pas en position de force

Mais cela semble peu probable. En effet, si Mauro Icardi garde une cote intéressante en Serie A grâce à son passage très réussi à l'Inter Milan, personne n'est passé à côté de ces deux dernières saisons au PSG. Cela fait forcément hésiter les éventuels prétendants à l'attaquant argentin qui possède en plus un salaire très confortable à Paris. Par conséquent, du côté de Monza, on a tout intérêt à jouer la montre dans ce dossier et attendre le dernier moment pour passer à l'action.

