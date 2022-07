Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un accord est trouvé pour le transfert de Mandanda

Publié le 5 juillet 2022 à 11h45 par Amadou Diawara mis à jour le 5 juillet 2022 à 12h31

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Steve Mandanda serait sur le point de plier bagages dès cet été. En effet, le gardien de 37 ans aurait donné son accord verbal au Stade Rennais. Reste à savoir si l'OM et Rennes parviendront également à s'entendre.

Barré par la concurrence de Pau Lopez, Steve Mandanda n'a joué qu'une poignée de matchs à l'OM la saison dernière. Ainsi, le gardien de 37 ans pourrait aller voir ailleurs dès cet été, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM.

Steve Mandanda a donné son accord verbal au Stade Rennais

Alors que Steve Mandanda pourrait prendre le large lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a pris la parole dernièrement et a tenu à lui envoyer un gros message. « Depuis le premier jour, je dis que c'est un joueur qu'il faut respecter. C'est une légende du club. On a discuté. On doit prendre une décision en commun. Il y a beaucoup de respect entre nous » , a confié le président de l'OM en conférence de presse. Et il semblerait que Steve Mandanda et Pablo Longoria aient déjà pris leur décision.

L'OM et Rennes ont ouvert les négociations pour le transfert de Mandanda