Mercato - PSG : Après Vitinha, Campos va lancer les hostilités pour ce nouveau transfert

Publié le 5 juillet 2022 à 11h15 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec Sassuolo, Gianluca Scamacca aurait tapé dans l'oeil du PSG de Luis Campos. Alors qu'il n'y aurait aucun accord à ce jour, le club de la capitale poursuivrait ses efforts pour boucler ce transfert au plus vite. En effet, le PSG aurait prévu de lancer de nouvelles négociations cette semaine.

Après avoir bouclé le transfert de Vitinha pour une somme proche de 41,5M€, Luis Campos voudrait continuer sur sa lancée, en bouclant d'autres transferts cet été. Dans cette optique, le nouveau conseiller football du PSG aurait identifié le profil de Gianluca Scamacca, qui fait des merveilles à Sassuolo.

Aucun accord pour le transfert de Gianluca Scamacca ?

Toutefois, comme l'a indiqué Gianluca Di Marzio, le dossier Scamacca n'avancerait pas vraiment comme Luis Campos le voudrait. Alors que Le Parisien a annoncé un accord à environ 50M€ pour le transfert de l'attaquant de Sassuolo, le journaliste italien a balayé cette information, expliquant qu'il n'y avait rien de signé entre le PSG et les Neroverdi .

Le PSG va relancer les négociations pour Gianluca Scamacca