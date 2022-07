Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme geste de Longoria pour Steve Mandanda

Publié le 5 juillet 2022 à 22h15 par Hugo Ferreira

Alors que le temps de jeu de Steve Mandanda a baissé cette saison et qu’il ne semble plus être le numéro 1 dans la hiérarchie des gardiens, le portier va quitter l’Olympique de Marseille cet été. Celui-ci devrait s’engager avec le Stade Rennais, qui ne versera cependant aucune indemnité pour enregistrer sa signature bien que Mandanda avait encore deux années de contrat.

Steve Mandanda a traversé une saison assez compliquée. Véritable légende de l’Olympique de Marseille, dont il est le joueur le plus capé avec 613 rencontres, l’international français a vu son temps de jeu baisser durant cet exercice. Arrivé lors du dernier mercato estival, Pau Lopez est passé devant lui dans la hiérarchie, et le natif de Kinshasa va désormais quitter l'OM.

Un départ pour Mandanda

Excepté une pige d’un an à Crystal Palace entre 2016 et 2017, Steve Mandanda n’aura connu que l’Olympique de Marseille depuis 2007. A 37 ans, celui-ci souhaite cependant passer la fin de sa carrière sur le terrain, et non sur le banc. Ainsi, le portier compte bien quitter l’OM lors de ce mercato estival, et devrait rejoindre le Stade Rennais.

Rennes ne versera aucune indemnité