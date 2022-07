Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Transfert imminent pour Steve Mandanda

Publié le 5 juillet 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Malgré le départ de Jorge Sampaoli, Steve Mandanda pourrait lui aussi quitter l’OM à l’occasion de ce marché des transferts. Selon les derniers échos, le champion du monde aurait déjà donné son accord verbal à Rennes. Mandanda se rapprocherait donc d’un transfert et tout cela pourrait se régler dans les heures à venir.

Aujourd’hui, Steve Mandanda est sous contrat jusqu’en 2024 avec l’OM. Toutefois, son avenir pourrait s’écrire loin de la Canebière. Comme révélé par L’Equipe , le gardien français aurait donné son accord verbal à Rennes. Dans la foulée, le10sport.com vous a confirmé cette possibilité que Mandanda rejoigne la Bretagne.

Mandanda pas retenu

Les heures de Steve Mandanda pourraient donc être comptées à l’OM. D’ailleurs, comme l’explique La Provence , au sein du club phocéen, on fait savoir qu’on ne retiendra pas un joueur contre son gré. Dans le clan Mandanda, on explique que les discussions sont toujours en cours. « C'est du 50-50 », assure d’ailleurs une source proche du dossier.

Départ imminent ?

Selon le quotidien régional, le dénouement serait tout de même proche pour l’avenir de Steve Mandanda. Va-t-il quitter l’OM à l'occasion de ce mercato estival ? Du côté de Marseille et du centre Robert Louis-Dreyfus, on ne se ferait plus vraiment d’illusions, voyant déjà Mandanda rejoindre Rennes.