Mercato - OM : Les dessous du transfert de Steve Mandanda sont révélés

Publié le 5 juillet 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

Rien n’est encore officiel, mais d’ici peu, Steve Mandanda devrait quitter l’OM. Malgré un contrat allant jusqu’en 2024 avec le club phocéen, l’international français s’apprête à faire ses valises. Il devrait prendre la direction de Rennes pour la suite de sa carrière. Un gros départ donc du côté de l’OM et des précisions ont été apportées sur ce dossier.

Ce mardi, en conférence de presse, Pablo Longoria s’est exprimé sur le cas Steve Mandanda. « Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence entre deux bons portiers. On a eu des conversations sincères », a lâché le président de l’OM. Des propos qui sont intervenus juste après l’information de L’Equipe annonçant un accord verbal entre Mandanda et Rennes, une tendance confirmée d’ailleurs par le10sport.com.

Un divorce qui remonte entre l’OM et Mandanda

Entre Steve Mandanda et l’OM, l’histoire d’amour pourrait donc prendre fin d’ici peu. Pourquoi ? L’Equipe dévoile les coulisses de la réflexion qui a amené le Français à pencher pour un départ. Ainsi, Mandanda aurait très peu apprécié la saison qu’il vient de vivre, relégué dans l’ombre de Pau Lopez, il ne souhaitait d’ailleurs revivre un tel exercice. Comme développé par le quotidien sportif, il a surtout regretté la manière dont il a été envoyé sur le banc de touche et surtout le manque d’explication de la part de Jorge Sampaoli et de sa direction.

Des contacts qui datent avec Rennes

Voilà désormais Steve Mandanda convaincu de quitter l’OM cet été. Une décision d’ailleurs annoncée à ses dirigeants. Et pour poursuivre sa carrière, le champion du monde devrait prendre la direction de Rennes. Les premières discussions avec Bruno Génésio, entraîneur du club breton, remonteraient d’ailleurs à plusieurs semaines, pour Mandanda. Ces échanges auraient ainsi duré plusieurs heures et il aura fallu plusieurs jours de réflexion au joueur de l’OM pour se décider à réellement quitter la Canebière. Mais la décision serait désormais définitive.

Un départ à 0€

Direction donc Rennes pour Steve Mandanda où il devrait signer un contrat de deux ans. La fin d’une belle histoire d’amour à l’OM. D’ailleurs, du côté du club phocéen, on devrait prendre en considération tout ce qu’a donné la légende du Vélodrome. En effet, bien que Steve Mandanda soit encore sous contrat jusqu’en 2024, l’OM pourrait le laisser partir libre pour services rendus. On attend désormais l’officialisation de son transfert à Rennes qui devrait intervenir très rapidement.