Foot - Mercato

Mandanda, Dybala, Galtier... Toutes les infos mercato du 6 juillet

Publié le 6 juillet 2022 à 12h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

OL : Après Lacazette et Tolisso, un troisième retour colossal est prévu

Cet été, grâce à son nouvel actionnaire John Textor, l'OL souhaite réaliser un très gros mercato. C'est ainsi que Lyon a bouclé les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Mais ce n'est pas tout puisque selon les informations de Gerard Romero, l'OL pourrait dégainer une offre pour rapatrier Miralem Pjanic qui n'entre plus dans les plans du FC Barcelone où il a fait son retour après un prêt à Besiktas.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Galtier débarque, un transfert à 70M€ quasiment bouclé

L'arrivée de Christophe Galtier étant désormais actée, le PSG va pouvoir accélérer sur le marché des transferts. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , une offre de 70M€ va prochainement être transmise à l'Inter Milan pour Milan Skriniar qui pourrait donc devenir la deuxième recrue estivale du club de la capitale après Vitinha.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Sergio Ramos envoie un premier message à Christophe Galtier

C'est officiel depuis mardi, Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG. Le technicien français s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en juin 2024. Une nouvelle ère s'ouvre donc à Paris et Sergio Ramos n'a pas hésité à souhaiter la bienvenue à son nouvel entraîneur par le biais d'un message posté sur les réseaux sociaux.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Le club lâche une grande annonce, l'avenir de Mandanda est scellé