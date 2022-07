Foot - Mercato - OM

Mercato - Officiel : Tudor annonce ses premiers renforts à l'OM

Publié le 6 juillet 2022 à 14h45 par Amadou Diawara mis à jour le 6 juillet 2022 à 14h47

Alors que Jorge Sampaoli a quitté son poste d'entraineur, Pablo Longoria et Frank McCourt ont annoncé très rapidement la signature d'Igor Tudor. Ce mercredi, la direction de l'OM a dévoilé les noms des membres du staff de son nouvel entraineur : Mauro Camoranesi, Antonello Brambilla, Carlo Spignoli et Giuseppe Maiuri.

Pas vraiment satisfait par la tournure que prenait le mercato de l'OM, Jorge Sampaoli a préféré prendre la fuite. Ainsi, le club phocéen a annoncé le départ du coach argentin il y a quelques jours. Dans la foulée, Pablo Longoria et Frank McCourt ont officialisé l'arrivée d'Igor Tudor pour remplacer Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM.

𝟭𝘀𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🔥Officialisé hier en tant que coach, notre technicien croate 🇭🇷 a dirigé sa première séance d'entrainement. 💪 pic.twitter.com/oHPz5ifAnk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 5, 2022

Mauro Camoranesi est l'adjoint d'Igor Tudor

« Je pense que nous avons trouvé en Igor Tudor ce dont nous avons besoin, et je suis heureux de l'accueillir dans notre club. Igor est un homme combatif, comme il l'a démontré tout au long de sa carrière, tant comme entraîneur que comme joueur. Formé à Split, je suis convaincu qu'il se sentira chez lui à Marseille » , s'est enflammé Frank McCourt, le propriétaire de l'OM, dans un communiqué publié sur le site officiel du club phocéen ce lundi. Et deux jours plus tard, l'OM a dévoilé l'identité des membres du staff de son nouvel entraineur Igor Tudor.

Antonello Brambilla, Carlo Spignoli et Giuseppe Maiuri complètent le staff de Tudor

Sur son site officiel, l'OM annonce ce mercredi que l'ancienne gloire de la Juventus, Mauro Camoranesi, devient l'entraineur adjoint d'Igor Tudor. De son côté, Antonello Brambilla occupe le rôle d'entraineur des gardiens, tandis que Carlo Spignoli est le nouveau préparateur physique marseillais. Enfin, Giuseppe Maiuri arrive à l'OM en tant qu'analyste vidéo.