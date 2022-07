Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos envoie un premier message à Christophe Galtier

Publié le 6 juillet 2022 à 9h45 par Hugo Chirossel

Mardi, Christophe Galtier a enfin été présenté en tant que nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain. Le technicien français arrive en provenance de Nice et sera forcément attendu, aussi bien au niveau du jeu que de la gestion du vestiaire. Sergio Ramos lui a d’ailleurs adressé un message de bienvenu sur les réseaux sociaux.

Le feuilleton du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a enfin pris fin. Après plusieurs semaines d’attente, Christophe Galtier a tenu mardi sa première conférence de presse à la tête du PSG, après que le club a officialisé le départ de Mauricio Pochettino, qui sera resté environ un an et demi sur le banc du club de la capitale.

🇫🇷🤝🏻 SERGIO RAMOS da la BIENVENIDA a su nuevo ENTRENADOR en el PSG.👀 ¿Recuperará el de Camas su mejor versión con Christophe GALTIER'¡A las 12, @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/gVGnugVURU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 5, 2022

«Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe»

Alors que Nasser al-Khelaïfi avait annoncé la fin du strass et des paillettes au PSG, Christophe Galtier sera forcément attendu sur la gestion du vestiaire et des stars de l’effectif. Il a d’ailleurs envoyé un message à ses nouveaux joueurs en conférence de presse : « Aucun joueur ne sera au-dessus de l'équipe. Mon objectif est que cette somme de talents devienne une grande équipe avec une grande force. Je suis convaincu qu'ensemble on peut faire la plus grande saison possible. »

L'arrivée de Galtier, bonne nouvelle pour Ramos ?