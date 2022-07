Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Kimpembe

Publié le 5 juillet 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Alors que Milan Skriniar approche à grands pas, Presnel Kimpembe aurait des envies d’ailleurs et pourrait donc quitter le PSG. Son ancien entraineur Thomas Tuchel aimerait le récupérer du côté de Chelsea, mais la Juventus penserait également au Français pour pallier un éventuel départ de Matthijs de Ligt. Mais la situation aurait changé !

Comme annoncé ces dernières semaines, Christophe Galtier a l’intention d’installer une défense à trois au Paris Saint-Germain, ce que Mauricio Pochettino n’a pas réussi cette saison. Le nouvel entraineur du PSG l’a en effet confirmé, lors de sa conférence de présentation. « On parle beaucoup d'une défense à trois » a déclaré Galtier, ce mardi. « J'ai la chance d'avoir des joueurs incroyables sur les côtés mais il faut aussi des joueurs au cœur du jeu. Mais il y a une orientation vers une défense à trois, oui ». Mais avec quels joueurs ?

Mercato - PSG : Après Scamacca, Campos vise un nouveau énorme coup en attaque https://t.co/6ssMWWdbh8 pic.twitter.com/4xDoZ2rf9s — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Kimpembe ne ferme pas la porte à un départ du PSG

Les présences de Marquinhos et de Sergio Ramos sont certaines et Luis Campos travaille pour boucler l’arrivée de Milan Skriniar, en provenance de l’ Inter . Mais qu’en est-il de Presnel Kimpembe ? D’après les informations du Parisien il souhaiterait parler avec sa direction afin de prendre une décision sur son avenir. Un départ semble bel et bien le tenter, lui qui a fait toute sa carrière au PSG.

Pas vraiment une priorité pour la Juve ?