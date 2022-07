Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Relancé par Campos, Paqueta a lâché sa réponse pour son avenir

Publié le 5 juillet 2022 à 21h45 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, le Paris Saint-Germain a déjà étudié de nombreux profils, et ne compte pas s’arrêter là. En effet, le club de la capitale s’intéresserait toujours à Lucas Paqueta, auteur de belles performances avec l’Olympique Lyonnais. Toutefois, celui-ci ne devrait pas quitter les Gones cet été.

Le Paris Saint-Germain est très actif depuis la fin de la saison. Au niveau de l’effectif, Kylian Mbappé a été prolongé et Vitinha a été recruté en provenance du FC Porto. Cependant, les plus grosses modifications concernent l’organigramme. En effet, Leonardo et Mauricio Pochettino ont été remerciés, tandis que Luis Campos, Antero Henrique et Christophe Galtier sont arrivés. Les changements devraient désormais continuer, puisque le club de la capitale compte encore se renforcer. Une piste aurait d’ailleurs été relancée en Ligue 1, mais la concurrence est rude.

Mercato - PSG : Après Scamacca, Campos vise un nouveau énorme coup en attaque https://t.co/D4BT0hYl9O pic.twitter.com/5jl2oEriKT — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 5, 2022

Le PSG s’intéresse à Paqueta

Les prestations livrées par Lucas Paqueta cette saison ne seraient pas passées inaperçues auprès de certains géants européens. En effet, selon les informations d’ ESPN , le Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal et Tottenham auraient sondé l’international brésilien ces dernières semaines. Déjà annoncé sur les rangs du joueur de l'OL ces derniers mois, le PSG ne lâcherait donc rien.

Paqueta va rester à Lyon