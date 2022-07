Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vitinha dévoile les dessous de son transfert au PSG

Publié le 6 juillet 2022 à 20h30 par Axel Cornic mis à jour le 6 juillet 2022 à 20h44

Première recrue de l’ère Campos, Vitinha a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du FC Porto, comme nous vous l’avions annoncé en exclusivité sur le10sport.com. Lors de son premier entretien avec un média français, il est revenu sur son transfert, sur ses attentes, mais surtout sur ses ambitions avec le PSG.

Le nouveau projet du Paris Saint-Germain commence avec lui. Considéré comme l’un des plus grands talents du football portugais, Vitinha a quitté le FC Porto lors de ce début de mercato estival pour franchir un énorme palier et rejoindre le PSG. Sur le10sport.com, vous avez pu apprendre en exclusivité ce premier coup de Luis Campos, qui va donc couter un peu plus de 41M€ aux Parisiens, soit le montant de sa clause de départ. Il devrait former avec Marco Verratti le milieu du PSG, alors que de nombreux départs sont attendus, de Leandro Paredes à Idrissa Gueye, en passant par Georginio Wijnaldum.

« Je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer, pour que je sois important »

Lors d’un entretien publié par RMC Sport ce mercredi, il a raconté ses premières impressions concernant le PSG. « C’était l’un de mes objectifs. Le championnat français est très compétitif, un peu physique, très rapide dans le jeu. Et on va voir comment je réagis face à ces caractéristiques de jeu » a expliqué le milieu portugais. « Comme je l’ai déjà dit quand j’ai signé pour le Paris SG, je veux aussi imposer un peu mon jeu, imposer un peu ma façon de jouer, pour que je sois important ».

« Mon prix ? Je ne peux, et ne dois pas, me concentrer là-dessus »

A l'occasion de cet entretien il a également dévoilé les dessous de son transfert, qui fait de lui l’un des milieux les plus chers jamais acheté par le PSG. « Si j’ai la pression à cause du prix de mon transfert ? Non, je ne fais pas attention à ça. C’est quelque chose qui est dicté par le marché, par les clubs » a assuré celui qui a déjà vécu une expérience pas vraiment concluante à l’étranger, avec Wolverhampton. « Je ne peux, et ne dois pas, me concentrer là-dessus. Je me concentre sur mon travail au quotidien, et c’est ce que je peux promettre aux supporters du PSG. Travailler et être prêt à aider l’équipe ».

« Je connaissais les intentions du PSG et ça s’est fait naturellement »