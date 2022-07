Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut boucler un incroyable transfert avec Lewandowski

Publié le 8 juillet 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Bayern, Robert Lewandowski est déterminé à changer de club cet été. Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient en embuscade, le buteur polonais n'aurait d'yeux que pour le club catalan aujourd'hui. Malgré tout, le club emmené par Christophe Galtier resterait en embuscade. Bien conscient que les négociations entre le Bayern et le Barça n'avanceraient pas dans le bon sens, le PSG rêverait d'associer Robert Lewandowski à Kylian Mbappé en attaque.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski voudrait passer à autre chose. Alors qu'il estimerait avoir fait son temps à Munich, le buteur polonais refuserait d'honorer son contrat - qui court jusqu'au 30 juin 2023 - jusqu'au bout. En effet, Robert Lewandowski veut à tout prix quitter le Bayern cet été et il l'a fait savoir à plusieurs reprises. Et cela n'aurait pas échappé au PSG ainsi qu'au FC Barcelone. Totalement sous le charme de Robert Lewandowski, les deux écuries européennes seraient à la lutte pour boucler son transfert lors de ce mercato. Toutefois, le PSG partirait avec plusieurs trains de retard.

Le PSG veut toujours boucler le transfert de Lewandowski

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce vendredi soir, Robert Lewandowski aurait choisi de rejoindre le FC Barcelone et n'aurait pas changé d'avis pour le moment. Malgré tout, l'intérêt du PSG pour la star du Bayern resterait intact. Comme l'a indiqué le média français, le club emmené par Christophe Galtier rêverait toujours d'associer Kylian Mbappé à Robert Lewandowski en attaque en 2022-2023. A tel point que le numéro 9 polonais serait aujourd'hui la grande priorité du PSG.

Le PSG rêve d'associer Mbappé à Lewandowski en 2022-2023

Conscient que le FC Barcelone peine à s'entendre avec le Bayern sur le plan financier, le PSG serait donc toujours à l'affût pour le transfert de Robert Lewandowski. Et avec la dernière sortie de Joan Laporta - « Nous avons fait une offre pour le joueur, nous attendons la réponse, on verra si elle est positive » - Luis Campos estimerait que ce dossier avance au ralenti. Alors s'il serait toujours dépendant de l'évolution des négociations entre le Bayern et le FC Barcelone, le nouveau conseiller football du PSG serait prêt à exploiter la moindre brèche pour Robert Lewandowski.

Devancé par le Barça, le PSG est à l'affût de la moindre brèche pour Lewandowski