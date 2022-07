Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : L'énorme mise au point du clan Lewandowski sur son mercato

Publié le 7 juillet 2022 à 18h30 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern, Robert Lewandowski est déterminé à changer de club lors de ce mercato estival. Alors que le PSG et le FC Barcelone seraient sur ses traces, le buteur polonais serait prêt à sécher la reprise des entrainements de l'écurie bavaroise pour obtenir un bon de sortie cet été. Une information totalement balayée par Tomek Zawiślak, le meilleur ami de Robert Lewandowski.

Après huit saisons de règne au Bayern, Robert Lewandowski estimerait qu'il a fait son temps à Munich. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2023 avec l'écurie bavaroise, le buteur polonais veut à tout prix changer d'air lors de ce mercato estival. Et alors qu'il serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone, Robert Lewandowski n'aurait d'yeux que pour le club catalan pour le moment.





«Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs concernant une grève»

Pour obtenir gain de cause et avoir la possibilité de signer au FC Barcelone cet été, Robert Lewandowski envisagerait de mettre davantage de pression sur sa direction, en séchant la reprise des entrainements à Munich. Une information balayée par l'entourage de la star du Bayern ce jeudi.

«Il n'y a jamais eu une telle pensée»

Lors d'un entretien accordé à Bild , Tomek Zawiślak a affirmé que Robert Lewandowski n'envisageait en aucun cas de boycotter les premiers entrainements du Bayern. « Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs concernant une grève. Il n'y a jamais eu une telle pensée » , a déclaré le meilleur ami de l'international polonais.

«Nous avons fait une offre pour Lewandowski et nous attendons la réponse du Bayern»