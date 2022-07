Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça met la pression pour Lewandowski

Publié le 7 juillet 2022 à 16h10 par Quentin Guiton

Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich cet été à un an de la fin son contrat. Dès l’annonce de ses envies de départ, de nombreuses écuries se sont penchées sur le dossier, notamment le PSG et le FC Barcelone. Et si le joueur désire plus que tout rejoindre les Blaugranas, le Bayern réclamerait pas moins de 50M€. Le président Laporta a réagi à cette information ce jeudi en conférence de presse…

La saison dernière, Robert Lewandowski a encore cartonné avec un total de 50 buts en 46 matchs joués, faisant de lui un des tous meilleurs attaquants de la planète. Mais après huit ans de bons et loyaux services, le buteur polonais de 33 ans veut découvrir autre chose. Immédiatement, les plus grandes écuries européennes ont débarqué dans ce dossier. Deux en particulier : le PSG et le FC Barcelone. Si le club de la capitale rêverait de l’aligner aux côtés de Mbappé, Messi et Neymar, Lewandowski ne jure que par le club catalan.

Mercato : PSG, Barcelone, Chelsea… La décision est prise pour Cristiano Ronaldo, une offre bientôt dégainée ? https://t.co/TlJ9WPXSJS pic.twitter.com/6dHN5XCrKb — le10sport (@le10sport) July 7, 2022

Le Bayern intransigeant

Et l’agent du Polonais Pini Zahavi aurait appelé Hasan Salihamidzic pour jouer les entremetteurs entre le FC Barcelone et le Bayern. Seulement, le directeur sportif munichois lui aurait indiqué qu’il attendait bien Lewandowski à l’entrainement le 12 juillet et que seule une offre supérieure à 50M€ pourrait le convaincre de laisser filer son buteur. Selon certaines rumeurs, cette demande aurait été motivée par le fait que le Bayern penserait que dans deux ans le FC Barcelone n’existerait plus (à cause de sa situation financière). Las Bavarois refuseraient donc l’idée d’un paiement en plusieurs fois.

Laporta n’y croit pas et confirme une offre !