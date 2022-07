Foot - Mercato

Mercato : Grâce à l’OM, Steve Mandanda entre dans l’histoire

Publié le 7 juillet 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda n’ira pas au bout de son contrat à l’OM, qui courrait jusqu’en juin 2024. Cependant grâce à sa première expérience en prêt en provenance du Havre, puis son transfert et en comptant son retour en 2017, Steve Mandanda fait partie du top 5 des gardiens ayant le plus d’apparitions dans un seul et même club. L’occasion pour le10sport.com de faire un tour d’horizon alors que Mandanda entre dans l’histoire des gardiens.

«San Iker» Casillas avec 725 matchs au compteur avec le Real Madrid

Formé au Real Madrid, ayant rejoint l’académie à l’âge de 9 ans, Iker Casillas semblait bien partie pour faire l’intégralité de sa carrière au sein du club merengue. À l’âge de 18 ans, le portier espagnol faisait ses premiers pas avec l’équipe professionnelle du Real Madrid en 1999. À la Casa Blanca , Casillas a remporté deux Ligues des champions et d’innombrables trophées collectifs avec notamment cinq Liga. En 2015, Casillas choisissait de quitter le Real Madrid, en pleurs, pour finir sa carrière au FC Porto. Au Real Madrid, « San Iker » a disputé pas moins de 725 matchs avec l’équipe professionnelle.

Gianluigi Buffon : 685 apparitions avec la Juventus

Gianluigi Buffon est, à l’instar d’Iker Casillas, un gardien qui a marqué toute une génération. Avec la Juventus, club qu’il a rejoint après pas moins de six saisons en tant que professionnel à Parme, Buffon a fait une première tranche de 17 saisons à la Vieille Dame avant de faire une pige au PSG après le Mondial en Russie. Grâce à ses deux dernières saisons disputées jusqu’en juin 2021 à la Juventus, Buffon affiche un total de 685 matchs avec la Juventus.

Oliver Kahn, aperçu 632 fois avec le maillot du Bayern Munich

Véritablement indéboulonnable au Bayern Munich, Oliver Kahn a débarqué en Bavière à l’âge de 25 ans et n’a plus vraiment cédé les buts du Bayern à qui que ce soit. Aujourd’hui président du conseil d’administration du champion d’Allemagne, Kahn a effectué 14 saisons jusqu’en 2008 en tant que gardien de l’équipe bavaroise pour 632 apparitions. En 2011, Manuel Neuer l’a « remplacé » et compte à ce jour 472 matchs avec le Bayern.

En partance pour Rennes, Mandanda a représenté l’OM à 613 reprises

Entre son prêt d’une saison en provenance du Havre avant son transfert définitif en 2008 et son nouveau contrat signé jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda a décidé de faire un break avec l’OM. En effet, en 2016 après l’Euro perdu par l’Équipe de France face au Portugal, Mandanda signait à Crystal Palace. Une expérience qui s’est avérée être un échec puisque ‘Il Fenomeno’ n’a disputé qu’une dizaine de matchs avant de décider de revenir à l’OM. Au total, Steve Mandanda a passé 14 saisons au sein du club phocéen pour 613 rencontres en tout. Ce qui le classe dans le top 5 des gardiens les plus capés avec leurs clubs en Europe.

Mercato - OM : Pour le transfert de Steve Mandanda, c'est terminé ! https://t.co/pKeUoJRybS pic.twitter.com/lw5kTpB3Cs — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

La légende des Gunners Seaman et ses 564 pour Arsenal

De 1990 à 2003, David Seaman a occupé les buts d’Arsenal et a pu remporter trois titres de champion d’Angleterre dont un avec Thierry Henry en 2022. Connu pour son aisance sur sa ligne et surtout sa queue de cheval, Seaman est apparu à 564 reprises sous la tunique d’Arsenal.