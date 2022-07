Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les raisons du départ de Mandanda sont dévoilées

Publié le 6 juillet 2022 à 9h30 par Arthur Montagne

Arrivé en 2007, Steve Mandanda va quitter l'Olympique de Marseille dans les prochaines heures afin de s'engager avec le Stade Rennais où une place de titulaire l'attend. Une donnée importante pour le portier français qui ne voulait pas revivre une telle saison à l'OM. Avec notamment la Coupe du monde en ligne de mire.

C'est donc imminent. L'histoire entre l'OM et Steve Mandanda va finalement s'achever. Arrivé en 2007 à Marseille, le portier français a disputé 613 rencontres avec le club phocéen un record qui ne devrait pas être battu tout de suite. Malgré une parenthèse d'une saison à Crystal Palace (2016-2017), Steve Mandanda s'est imposé comme une véritable légende à l'OM où il aura donc participé à 14 saisons. Mais l'histoire va prendre fin. Comme révélé par le10sport.com, après avoir envisagé de rejoindre l'OGC Nice, Steve Mandanda va finalement s'engager avec le Stade Rennais où il débarquera libre. Et les raisons sont multiples.

Lopez, Coupe du monde... les ambitions de Mandanda

Conscient de la situation à l'OM, Steve Mandanda n'avait pas l'intention de revivre une saison comme la précédente. Comme le révèle La Provence , l'ancien Havrais a rapidement compris qu'il se retrouverait toujours dans une situation délicate à Marseille face à Pau Lopez. La saison dernière, Jorge Sampaoli avait fait de l'Espagnol son titulaire durant la majeure partie de la saison et l'OM a levé son option d'achat estimée à 12M€. Ce n'est donc pas pour faire de Pau Lopez une simple doublure. Par conséquent, Steve Mandanda souhaite vivre une saison plus apaisante, et surtout retrouver un poste de titulaire avec en ligne de mire la Coupe du monde qui se déroulera au Qatar en fin d'année. Si Hugo Lloris et Mike Maignan sont assurés d'être convoqués par Didier Deschamps, il existe toujours un doute pour le rôle de numéro 3 occupé pour l'instant par Alphonse Areola. Mais en retrouvant un temps de jeu important avec le Stade Rennais, Steve Mandanda espère bien revenir dans la discussion.

Nice écarté, Rennes redevient l'option prioritaire

Sous contrat jusqu'en 2024 à l'OM, avec à la clé une clause pour une reconversion en interne, Steve Mandanda va donc s'engager à Rennes pour deux saisons. Il sera bien évidemment titulaire et aura un rôle important dans le projet ambitieux du Stade Rennais. Et pourtant, c'est bien à l'OGC Nice que le portier aurait pu rebondir. Selon les informations de La Provence , qui confirme nos révélations, les Aiglons ont rapidement manifesté leur intérêt pour Steve Mandanda. Cependant, les changements importants en interne avec notamment la nomination de Lucien Favre au poste d'entraîneur ont mis fin à cette piste et les Niçois ont finalement décidé de miser sur Yann Sommer, compatriote de Lucien Favre. Par conséquent, c'est finalement le Stade Rennais qui va rafler la mise pour Steve Mandanda.

